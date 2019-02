Wenn der Nachsendeauftrag Probleme bereitet

Damit die Post des pflegebedürftigen Vaters künftig an seine Adresse geschickt wird, ließ Robert H. bei der Post einen Nachsendeauftrag einrichten. Die Zustellung der Sendungen hat jedoch nicht so funktioniert, wie sie sollte. Ob Arztbriefe oder Rechnungen - viele Sendungen kamen mit Verspätung an. Eine Beschwerde blieb erfolglos, weshalb der Wiener die „Krone“ um Hilfe ersuchte.