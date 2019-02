Bukele (37) wird El Salvadors jüngster Staatschef

Bukele will Korruption bekämpfen

Bukele hat versprochen, mehr in Bildung zu investieren und die Korruption zu bekämpfen. Vor allem müsste er aber neue Programme gegen die weitverbreitete Unsicherheit in dem Land umsetzen. Die Mordrate liegt bei 51 pro 100.000 Einwohnern und damit erheblich über dem weltweiten Durchschnitt. Die Bevölkerung hat zudem mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen. Tausende Menschen fliehen alljährlich, viele mit dem Ziel USA.