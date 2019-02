Verletzungsserie: „Das hält der Körper nicht aus!“

Der immer schnellere Ski in Kombination mit dem Kunstschnee habe die Lage verschärft: „Fakt ist, was wir machen, hält unser Körper nicht aus!“ Als erste Maßnahme spricht sich die Super-G-Weltcupsiegerin für einen dickeren Rennanzug aus: „Man wäre bei einem Sturz besser gepolstert und er würde Tempo rausnehmen.“ - Ein Vorschlag, den auch Matthias Lanzinger unterstützt. Ihm ging beim Sturz in Kvitfjell 2008 die Bindung nicht auf. Der linke Unterschenkel musste amputiert werden.