App soll in Linz bald freie Parkplätze anzeigen

Generaldirektor Erich Haider hatte in der Linz-AG-Zentrale mit Blick auf den Pöstlingberg Platz genommen, der sich allerdings hinter den Wolken versteckt hielt. Das Wetter passte so gar nicht zu der strahlenden Bilanz, die Haider präsentierte: Rekord-Umsatz, die Finanzverbindlichkeiten über Plan reduziert, einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 54,1 Millionen Euro eingefahren, wieder einen Bilanzgewinn von 26 Millionen Euro an die Stadt Linz abgeliefert, bereits 13 neue E-Busse in Betrieb genommen, das erste teil-elektrifizierte Müllauto im Fuhrpark, und, und, und.