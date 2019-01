Start für enkeltaugliche Lärmschutzoffensive

Für Paradigmenwechsel

Laut Fritz Gurgiser gibt es einen „gewaltigen Aufholbereich beim Lärmschutz in allen Ortsteilen in Vomp sowie generell in Tirol an der A 12, der A 13, der S 16 sowie an Landes- und Bundesstraßen vor allem in Hanglagen. Bei der Finanzierung von Maßnahmen gelte es das Verursacherprinzip anzuwenden und daher die Millionenüberschüsse der ASFINAG heranzuziehen.