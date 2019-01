Philipp Eng triumphierte in Daytona

Das ist ein extrem prestigeträchtiger Erfolg", jubelte Philipp Eng über seinen Sieg in Florida. Das Rennen war durch heftigen Regen geprägt, der in den letzten Stunden ein Fahren weitestgehend unmöglich machte. Eng und seine Teamkollegen konnte kurz vor der letzten Rennunterbrechung in ihrem BMW die Führung übernehmen und sicherten sich so den sensationellen Sieg. Nachdem der Salzburger bereits zweimal das 24-Stunden-Rennen in Spa (Bel) für sich entscheiden konnte, fügte er nun einen weiteren Langstreckenklassiker seiner Erfolgsliste hinzu.