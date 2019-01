Snowboarder stürzte über Felswand in die Tiefe

Ein 39-jähriger Snowboarder aus Graz rutschte am Sonntag im Skigebiet Dachstein-Krippenstein 30 bis 40 Meter in die Tiefe. Er konnte sich glücklicherweise an einem Baum festhalten und selbst den Notruf wählen. Die Bergretter holten ihn dann mittels Taubergung aus seiner misslichen Lage.