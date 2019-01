Kokain im Abwasser - Graz verzichtet auf Tests

Grazer KP-Stadtrat: Zu teure Zahlenspielerei

Was für andere europäische Städte gilt, in denen das Abwasser untersucht wird - Antwerpen, Zürich und Barcelona haben das Drogen-Ranking im Vorjahr angeführt -, dürfte auch in Graz gelten. Der kommunistische Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer erteilt der Untersuchung des Grazer Abwassers aber eine Absage: „Die ist zu teuer und zu wenig aussagekräftig. Dass am Wochenende mehr Drogen konsumiert werden, wissen wir auch so. DieseUntersuchung ist vor allem eine Zahlenspielerei.“