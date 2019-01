48-Jähriger brach sich beim Rodeln das Bein

Ein 48-jähriger Einheimischer kam am Samstag gegen 19.45 Uhr auf der beleuchteten Rodelbahn in Vögelsberg in Wattens über die Rodelbahnrand hinaus. Er kam zu Sturz und brach sich den rechten Unterschenkel. Der Mann wurde von der Bergrettung Wattens mit einem Akja zu Tal gebracht und in der Folge in das Krankenhaus nach Hall eingeliefert.