Basistunnel zwischen Demos und Diskussionen

In Österreich und Italien wird schon seit Jahren am Brenner Basistunnel gebaut, In Bayern gibt es noch nicht einmal konkrete Pläne für die Zulaufstrecken. Der Widerstand aus der Bevölkerung ist dort so groß wie nie. Insgesamt 14 Bürgerinitiativen üben Kritik. Der ADAC Südbayern griff das Thema deshalb bei seinem Jahrestreff auf und lud zur Diskussion. „Wir haben dieses Thema gewählt, um über Landesgrenzen hinweg kommunikative Barrieren abzubauen und zu einem konstruktiven Gespräch zusammenzubringen“, schildert ADAC-Vorsitzender Gerd Ennser. Denn der ADAC, Deutschlands größter Automobilclub mit über 20 Millionen Mitgliedern, setze sich auch abseits der Straße für konstruktive Verkehrslösungen ein, heißt es. Aus Tirol reiste dafür Landtagsvizepräsident Anton Mattle an – und lieferte sich mit der Rosenheimer Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig und Thomas Riedrich vom Brennerdialog Rosenheimer Land eine Diskussion.