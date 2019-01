Diebe erbeuten Sparschweine

Dämmerungseinbrecher machen derzeit das Mostviertel unsicher! Zuletzt schlugen die Unbekannten mit einem Stein ein Fenster eines Hauses in Blindenmarkt ein. Danach kletterten sie blitzschnell in das Gebäude und durchsuchten alle Räume. Dabei fiel den Kriminellen ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände. Doch damit nicht genug: Die Verbrecher steckten auch zwei Kindersparbüchsen ein. Eigene Wünsche können sich die kleinen Einbruchsopfer in nächster Zeit wohl nicht erfüllen. Die Erhebungen nach diesem besonders verwerflichen Diebstahl laufen. Bisher sind aber Spuren, die zu den Tätern führen könnten, Mangelware. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.