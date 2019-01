„Tödliche Gefahr“: Soros warnt vor Techno-Diktatur

Starinvestor George Soros warnt vor den Auswirkungen fortgeschrittener Technologien in den Händen autoritärer Staaten. Offene Gesellschaften seien einer „tödlichen Gefahr“ ausgesetzt, wenn maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz als Kontrollinstrumente genutzt würden, sagte der ungarisch-stämmige 88-Jährige am Donnerstagabend am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.