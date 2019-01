Paket-Zusteller „parkt“ Transporter auf Skipiste

„Nanu, was ist denn da los? Der gehört aber nicht hierher“ - das dachten sich am Mittwoch wohl zahlreiche Skifahrer in Hochsöll. Einem Paket-Zusteller war sein blindes Vertrauen in sein Navi zum Verhängnis geworden. Im Bereich der Mittelstation der Bergbahnen zeigte ihm das Gerät den vermeintlich richtigen Weg. Blöd nur, dass es sich dabei um eine Piste handelte und auf einer solchen ein Transporter wirklich nichts verloren hat.