Spitzen-Gastronomie: Sechs Hauben unter einem Hut

Zwei gebürtige Oberösterreicher zünden am kommenden Sonntag in der Weinbank in Ehrenhausen ein kulinarisches Feuerwerk. Der eine, Hausherr Gerhard Fuchs, geht längst als Steirer durch. Der andere, Philipp Rachinger vom Mühltalhof, kann auf eine steirische Großmutter verweisen. Was die beiden sonst verbindet? Der Gourmetführer Gault Millau weist die Lokale der beiden Gastrofreunde mit je drei Hauben aus. Gemeinsam bringen sie also sechs Hauben unter einen Hut. Was das 6-Gänge-Menü (145 Euro inklusive Weinbegleitung) beinhaltet? „Wir bringen Vertrautes neu verfeinert auf den Teller!“