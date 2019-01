Doreen Dietel flog aus dem Dschungelcamp

In der Jubiläumssendung trat Evelyn Burdecki gemeinsam mit Bastian Yotta zur Dschungelprüfung an. Während der selbst ernannte Motivationscoach in eine Kammer gesperrt wurde, musste sich die Ex-„Bachelor“-Kandidatin ihren Weg zu ihm durch ein Tunnelsystem samt Wasserbecken bahnen - Kakerlaken, Spinnen und Mehlwürmer inklusive. Vom „Kriech der Sterne“ brachten die beiden allerdings keinen einzigen Stern mit.