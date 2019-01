Boyband Backstreet Boys: Die letzten Überlebenden

Letzte Überlebende

2019, mehr als 25 Jahre nach der Bandgründung, wird das vorläufig üppigste Jahr der Backstreet Boys seit ewig. Auf ihrer großen Europa- und US-Tour schauen sie am 28. Mai auch in Wien vorbei. Die rund 15.000 Tickets für die Stadthalle waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft - einen ähnlichen Hype gab es diese Saison nur um die Stadion-Karten für Rammstein. Dass das Quintett seine derzeitige Omnipräsenz als Comeback tituliert, ist nur teilweise richtig. Spätestens nach der Rückkehr des verlorenen Sohns Kevin Richardson im Jahr 2012 waren die Backstreet Boys relativ regelmäßig auf der Bühne, 2013 gab es zudem das gefeierte Album „In A World Like This“. Von der großen Welle der 90er-Boybands sind die Backstreet Boys die letzten in Würde Überlebenden. Take That sind eher in überschaubaren Arenen aktiv und beobachten von außen, wie Ex-Mitglied Robbie Williams Europas Stadien füllt. Von *NSYNC lebt im Prinzip nur Pop-Crooner Justin Timberlake und auch bei den New Kids On The Block (Schauspieler Donnie Wahlberg) und Caught In The Act (Schlagerstar Eloy de Jong) sind Einzelmitglieder längst in anderen Gefilden erfolgreich.