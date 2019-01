So lustig ist Disneys Ausflug ins Internet

Das Internet als unterhaltsamer Film für Groß und Klein? In „Chaos im Netz“ (ab 24.1. im Kino) geht es für den Ex-Bösewicht Ralph und seine quirlige Freundin Vanellope von der staubigen Arcade-Halle in die Weiten des Internets. Disney schüttelt mit der Fortsetzung zur Videospiel-Hommage „Ralph reichts“ ein echtes Film-Highlight aus dem Handgelenk. Ein Animations-Abenteuer, das die digitale Welt mit Herz und Humor in all seinen skurrilen Facetten abbildet - und das erste und wohl lustigste „Gipfeltreffen“ wirklich ALLER Disney-Prinzessinen zeigt. Ein wirklich lustiger, berührender Film, der sehr viel über Freundschaft und unser modernes Leben im Internetzeitalter zu sagen hat. Das alles, ohne auch nur einen Augenblick lang belehrend zu wirken!