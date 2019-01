Newcomer Tina Naderer glaubt an die große Liebe

Fehler akzeptieren, Entschuldigen annehmen und sich auch in schwierigen Zeiten zusammenraufen - wichtige und zeitlose Prämissen. „Bleibst du bei mir“ ist ein klarer Gegenentwurf zur oberflächlichen Welt in den Sozialen Medien, in denen virtuelle Angeberei allzu oft wichtiger ist als das Spüren und Fühlen des echten Lebens. „Es geht nicht um Kitsch, sondern um die richtige Einstellung zur Liebe“, erklärt die Künstlerin das Konzept des Songs, „meine Einstellung zu Beziehungen ist eher altmodisch, aber die wahre Liebe, ehrliche Freundschaften und eine starke Familie sind das Wichtigste im Leben.“ Diese ganz und gar nicht altmodische, sondern wundervolle Sichtweise zum Leben transferiert Naderer in einen Deutschpop-Ohrwurm, der für die Zukunft wahrlich Großes verheißt.