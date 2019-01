Einbruchsdiebstahl in einem Gasthaus in St. Gilgen

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Montag durch Aufbrechen einer Türe in einen Gastronomiebetrieb in St. Gilgen ein. Im Objekt durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Mit einem Wechselgeldbetrag in noch unbekannter Höhe flüchteten die Täter unerkannt.