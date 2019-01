Kalte Luft bringt uns diese Woche bis zu -15 Grad!

Verkehrte Welten: In den Bergen auf 2000 Meter Höhe ist es teilweise wärmer als im Flachland. Grund dafür ist, dass die Sonne zur Zeit sehr schwach ist, es ziemlich windstill ist und die, an vielen Orten vorherrschende, Schneedecke die kalte Luft in Bodennähe hält. Vor allem im Mühlviertel sorgen klare Nächte für Frühwerte von bis zu minus 15 Grad. Aber auch Windischgarsten und Bad Goisern gelten als typische Kältelöcher. Selbst über den Tag verteilt erreichen die Temperaturen in Oberösterreich nur sehr vereinzelt Plusgrade.