Djokovic im Viertelfinale - jetzt gegen Nishikori

Novak Djokovic musste am Montag zum zweiten Mal im Turnierverlauf über vier Sätze gehen, steht aber im Viertelfinale der Tennis-Australian-Open. Der topgesetzte Serbe, der nach Wimbledon und den US Open in Melbourne einen Grand-Slam-Hattrick anstrebt, besiegte den starken Russen Daniil Medwedew nach 3:15 Stunden mit 6:4,6:7(5),6:2,6:3.