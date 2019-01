Start-up lässt künstliche Sternschnuppen regnen

Im Innern des Satelliten befinden sich 400 kleine Kugeln, deren genaue chemische Zusammensetzung das Start-up streng geheim hält. Sie reichen für 20 bis 30 bunte Meteorschauer, werden auf Bestellung gezündet und verglühen beim Eintritt in die Atmosphäre in einer Höhe von 60 bis 80 Kilometern. Jeder der künstlichen Meteore leuchtet für mehrere Sekunden - und das so hell, dass er sogar über Metropolen wie Tokio zu sehen sein soll. Die Fake-Meteoriten würden länger und kräftiger leuchten, als echte Sternschnuppen, heißt es seitens der in Tokio beheimateten Firma.