Mann klettert in Gehege: Von Löwen zerfleischt

Seine Leichtsinnigkeit und Übermut haben einem jungen Mann in einem Zoo in Indien am Sonntag offenbar das Leben gekostet. Der Mann kletterte einen etwa fünf Meter hohen Zaun hinauf, um ins Löwengehege einzudringen. Er wurde von den Raubkatzen angefallen - Tierpfleger hörten die Schreie und konnten den Mann aus den Fängen der Raubkatzen befreien. Doch die Hilfe war letztendlich umsonst: Der Schwerverletzte erlag noch vor seinem Eintreffen im Spital seinen Verletzungen.