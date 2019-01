Dash-Pilot: „Innsbruck ist unser Dienstort!“

Auch Bodenpersonal trifft es

Was aus Insiderkreisen der AUA aber auch immer öfter zu hören ist, ist, dass sehr wohl in einem der nächsten Schritte das Bodenpersonal in Innsbruck abgebaut oder zumindest abgezogen werden soll. Es gäbe eindeutig eine Entwicklung dahingehend, dass immer öfter Personal des Flughafens die Abfertigung der Passagiere vornimmt und nicht mehr Personal der Fluggesellschaft. Auch in Innsbruck sei dieser Trend in der Abflughalle erkennbar, heißt es. Und wenn die AUA selbst immer weniger Flüge von Innsbruck aus durchführe, wie es angekündigt wurde, werde logischerweise auch das Bodenpersonal immer weniger gebraucht. Das ist eine ganz einfache Rechnung.