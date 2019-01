Lenker stürzte zehn Meter ab und landete in Bach

Gelungene Bergung

In der Zwischenzeit wurde von Seiten der Feuerwehr ein privates Abschleppunternehmen angefordert, um den PKW bergen zu können. Aufgrund der allgemeinen Lage sowie der Tatsache, dass keine Gefahr für die Umwelt bestand, wurde gemeinsam mit der Einsatzleitung entschieden, die Bergung am nächsten Morgen unter Tageslicht durchzuführen. So rückten am heutigen Sonntag gegen 8 Uhr abermals aus. Nach einer kurzen Lagebesprechung konnte schließlich mit der Fahrzeugbergung begonnen werden. Im Anschluss an die gelungene Bergung wurde das Unfallfahrzeug schließlich vom Abschleppunternehmen abtransportiert und in Gewahrsam genommen.