Skidiebstahl endet mit Anzeige für deutsches Opfer

Ein ominöser Skidiebstahl beschäftigte die Polizei am Sonntagvormittag in Sölden! Ein Deutscher (20) hatte bei der Exekutive angezeigt, dass ihm vor einer Tiefgarage die Skier samt Stöcke gestohlen worden seien. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er die Wintersportartikel in einem Sportgeschäft ausgeliehen, aber keine Versicherung abgeschlossen hatte…