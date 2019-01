Edtstadler geht nach Brüssel - Schmidt ist raus

Edtstadler wurde seit Wochen für den Job in Brüssel gehandelt. Vor Weihnachten sah es noch so aus, als würde sie in Wien bleiben. Seit dem Wahlkampfauftakt des ÖAAB Salzburg vor der AK-Wahl vergangene Woche pfiffen es aber die Spatzen von Dächern, dass sie doch nach Brüssel geht. Ihre dortige Rede klang sehr nach Europa-Wahlkampf.