Drei Verletzte bei Kellerbrand in Altstadt Hallein

Um Kurz nach 1 Uhr morgens wurde die Feuerwehr Hallein am Freitag zu einem Brand in der Halleiner Altstadt gerufen. In einem Wohnhaus am Bürgerspitalplatz brannte es im Keller. Durch die starke Rauchentwicklung mussten 20 Personen evakuiert werden – drei wurden ins Spital gebracht.