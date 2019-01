Großoffensive in Wien gegen Rotlicht-Wohnungen

Unerwarteten Besuch erhielten Dutzende Prostituierte an ihren Arbeitsstellen in der Bundeshauptstadt: Im Kampf gegen das illegale Sexgewerbe strömte die Polizei in ganz Wien aus und führte Razzien in insgesamt 18 verdächtigen Wohnungen durch. Mit Erfolg: 63 Anzeigen, 17.500 Euro an Strafgeldern.