Jeder fünfter Tiroler wohnt bei Gemeinnützigen

Ständig neue Richtlinien treiben Preise nach oben

Aktuell gibt es in 49 der 279 Tiroler Gemeinden eine NHT-, WE-, Alpenländische oder Tigewosi-Baustelle. Neben 1100 Mietwohnungen werden heuer auch wieder 146 Eigentumswohnungen neu errichtet. “Wir bauen in allerbester Qualität und können in diesem Bereich sicher mit privaten Bauträgern mithalten", betont Tigewosi-Chef Franz Mariacher.