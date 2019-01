Bereits 4000 Tickets für Landesschau vergeben

„Welt in Bewegung“ lautet ab 30. März das Motto in Wiener Neustadt. In die Landesausstellung wesentlich eingebunden ist die Tourismusregion Wiener Alpen. In deren Zentrale in Katzelsdorf laufen alle Gruppenbuchungen für die Schau zusammen - das garantiert viel Bewegung für Manager Markus Fürst und sein Team.