Brennsteiner drehte im zweiten Lauf auf

Mit Braathen, Neteland und Windingstad, heuer Weltcup-Zehnter in Beaver Creek, drei Norweger voran - und Stefan Brennsteiner als Vierter bester Österreicher, 77 Hundertstel zurück. So endete Donnerstag der Europacup-Riesentorlauf am Kronplatz (It). „Schon okay, aber der erste Durchgang war nicht gut. Es fehlt noch etwas an Überzeugung“, meinte Brennsteiner, der von Rang 13 nach viertbester Laufzeit noch auf Rang vier vorpreschte. Der Pinzgauer, im Vorjahr Olympiastarter in Pyeongchang und dort nach toller Fahrt mit Kreuzbandriss out, kämpft weiter um das WM-Ticket für Åre. „Die WM-Plätze werden aber im Weltcup ausgefochten. Und da habe ich mit vier Nullern in dieser Saison noch wenig gute Argumente“, hofft der 27-Jährige in Garmisch (3. Februar) auf ein Ausrufezeichen. Das gestern zwei Salzburger WM-Anwärter versäumten: Philipp Schörghofer im ersten und Vize-Weltmeister Roland Leitinger im zweiten Lauf (nach verpatztem ersten) schieden aus.