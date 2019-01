Randalierer flog aus zwei Lokalen - Festnahme

Bereits am Nachmittag fiel der 26-Jährige in einem Lokal in Schärding unangenehm auf und wurde vor die Tür gesetzt - um gleich in einem benachbarten Gasthaus erneut Gäste und die Kellnerin zu belästigen. Zwei Besucher verwiesen ihn des Lokales , aber er versuchte, sich immer wieder Zutritt zu verschaffen und bedroht auch die Helfer, die ihn schließlich festhielten bis die Polizei kam.