Künftig müssen Arbeitnehmer länger auf Geld warten

Was tun, wenn die Firma, bei der man arbeitet, pleite ist? Was passiert mit den Beschäftigten? „Wir beraten Arbeitnehmer über die Auswirkungen und über die rechtliche Situation bei Weiterbeschäftigung im insolventen Unternehmen und über die Möglichkeiten einer Kündigung“, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Dieser Service ist europaweit einzigartig und kostenlos. Künftig könnte es aber so sein, dass die Betroffenen wesentlich länger auf ihr Geld warten müssen. Denn der Bund plant, die Außenstelle des Insolvenzbüros von Eisenstadt nach Wien zu verlegen.