Das Mordopfer war die eigene Schwester (25)

Mitten am Wiener Hauptbahnhof ist eine 25-Jährige in der Nacht auf Dienstag niedergestochen worden - sie verstarb noch an Ort und Stelle. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den 21 Jahre alten Bruder der Frau. Der aus Afrika stammende Eyob E. mit spanischer Staatsbürgerschaft hatte zuletzt in Wien gelebt. Er wurde gefasst. In einer ersten Einvernahme zeigte er sich geständig.