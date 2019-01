Warum riskieren viele so leichtfertig ihr Leben?

Wie schnell Leichtsinn fatale Folgen haben kann, mussten vier deutsche Skitouristen am Samstag in Lech in Vorarlberg am eigenen Leib erfahren. Sie waren abseits der gesicherten Pisten unterwegs, passierten sogar eine Absperrung zur Skiroute „Langer Zug“, als sich plötzlich eine Lawine löste und sie unter den Schneemassen begraben wurden. Die Meinung der „Krone“-Leser schwankt zwischen Mitleid und Unverständnis.