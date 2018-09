Stadtrat lehnt „jede Form von Tugendterror“ ab

Das kann an der Sprache scheitern. In Margareten haben nur zwölf Prozent der Kinder an öffentlichen Volksschulen Deutsch als Umgangssprache, in Favoriten 19 Prozent, in Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring 18 Prozent. Wie will man diesen Anteil erhöhen?

Dass Kinder mehrsprachig sind, ist nicht das Problem der Großstadt, sondern eher ein Vorteil. Wir müssen sicherstellen, dass Kinder so schnell wie möglich bestes Deutsch sprechen. Und dafür brauchen wir genug Ressourcen.