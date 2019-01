Ganze sieben Tage am Hafelekar eingeschneit

Er erinnert sich an das Jahr 1970, wo ähnlich viel Schnee wie jetzt vom Himmel fiel: „Wir konnten einen Pegelstand von fünf Metern oberhalb der Seegrube messen. Ich war bereits über eine Woche am Hafelekar eingeschneit, die Bahn durfte nicht fahren, das Telefon funktionierte nur teilweise, es gab kein Zähneputzen und ich hatte bereits einige Kilo abgenommen, da trat ich eines Abends aus der Wetterstation. Plötzlich hörte ich ein unheimliches Dröhnen und Krachen, und ich wurdedurch eine unfassbare Druckwelle zurück in die Station geschleudert. Die besonders gefährliche Penzenlahn war abgegangen, in einem Ausmaß, wie schon seit 30 Jahren nicht!“