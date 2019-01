Tochter des Opfers: „Wusste immer: Es war Mord“

Monja H. sitzt in einem kleinen Café in einem abgelegenen Dorf irgendwo in der Steiermark. „Ich will nicht, dass bekannt wird, wo ich gerade bin“, sagt die 29-Jährige und streicht mit einer nervösen Handbewegung eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht. Die Altenpflegerin spricht mit leiser Stimme, fixiert mit Blicken die Gäste im Lokal: „Ich weiß, ich wirke, als würde ich unter Verfolgungswahn leiden, aber es sind halt viele fürchterliche Dinge in meinem Leben geschehen“, versucht sie ihr Verhalten zu erklären: „Und die Angst ist eben in mir. Auch jetzt noch.“