Hirscher: „Nach 30 Minuten ist Ärger verflogen“

„Aber dann kommt die Befreiung! Du legst deine ganze Energie in den Wettkampf hinein. Alles läuft fast wie in Zeitlupe ab“, sagt der Doppel-Olympiasieger und siebenfache Gesamtweltcup-Gewinner. Hirscher ist bekanntlich kein Trainings-Weltmeister, ein echtes „Renntier“, kratzt im Wettkampf die allerletzten Reserven zusammen. Riskiert voll, hält dieses Risiko aber dank Skitechnik, Routine und Fitness in überschaubaren Grenzen. „Oft denk ich mir bei der Hälfte, dass ich kotzen muss. Aber ich zieh es durch.“ Und wenn es dann - wie so oft - am Ende auch noch mit dem Sieg klappt?