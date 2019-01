Deutscher Hotel-Mitarbeiter als Dieb entlarvt

Einem mutmaßlichen Dieb konnte die Polizei in Obermieming das Handwerk legen. Nachdem am Dreikönigstag ein zunächst noch unbekannter Täter in einem Beherbergungsbetrieb eine teure Armbanduhr aus einem Gästezimmer gestohlen hatte, wurde nun ein deutscher Angestellter als Verdächtiger ausgeforscht.