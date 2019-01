Lebenslang Wodka! So soll Superstar gelockt werden

Geld, so scheint‘s, spielt in der NHL keine Rolle. Weswegen findige Marketing-Gurus auf andere Güter setzen, um Überzeugungsarbeit zu leisten. So bietet ein Spirituosenhersteller dem russischen Eishockey-Superstar Artemi Panarin lebenslang kostenlos Wodka. Was er dafür tun muss? Seine Unterschrift unter die Vertragsverlängerung bei den Columbus Blue Jackets setzen.