2018 wird eines der wärmsten Jahre seit Messbeginn

In fast allen Regionen Österreichs wurden neue Rekorde erreicht. An der Spitze liegt derzeit Andau/Seewinkel (Burgenland) mit 127 Sommertagen. Das ist bereits deutlich über dem bisherigen Österreich-Rekord von 120 Sommertagen im Jahr 2003 in Leibnitz (Steiermark). Den ersten Sommertag des Jahres gab es heuer schon ungewöhnlich früh Anfang April - mit 25,1 Grad am 8. April in Bregenz und Salzburg. Der früheste Sommertag der Messgeschichte war am 18. März 2004 mit 25,3 Grad in Pottschach in Niederösterreich. Der bisher späteste Sommertag des Jahres 2018 war am 15. Oktober mit 25,1 Grad in Bregenz. Den Rekord für den spätesten Sommertag halten mehrere Wetterstationen mit bis zu 26,1 Grad am 16. November 2002 (zum Beispiel Weyer, Waidhofen/Ybbs, Bad Goisern, Kirchdorf/Krems).