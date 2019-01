Auch Festival „Rock am See“ pausiert heuer

Kaum haben sich die Musikfans vom Schock erholt, dass das beliebte „Acoustic Lakeside“ am Sonnegger See 2019 nicht stattfinden wird, geben auch die Veranstalter des Lavanttaler „Rock den See“ in St. Andrä eine Kreativpause bekannt. Gescheitert ist das Rock-Festival in St. Andrä unter anderem an dem neuen Standort.