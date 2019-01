Dieses gesunde Superfood wächst in Österreich!

In Österreich wird biologische Landwirtschaft hochgeschätzt. Die heimischen Landwirte haben alle Hände voll zu tun, um den Konsumenten ausreichend Obst und Gemüse zu liefern. Gleichzeitig setzen immer mehr Menschen auf gesunde Nahrungsmittel aus Übersee. Diese sind oft kilometerlang gereist und haben jegliche Frische verloren. Dabei wachsen in Österreich so viele Pflanzen, die wertvoll und eine Wohltat für unsere Gesundheit sind. Diese heimischen Superfoods sind nicht nur gesund und regional, sondern auch um einiges günstiger. Wir zeigen Ihnen, welche Schätze Österreichs Böden beherbergen!