Finanzpolizei hat die Stadt Linz erneut angezeigt

Auch Stadtchef Luger dementiert

Trotz Delegierung an Hörzing gibt es auch von Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) seit Mittwochmittag eine Reaktion auf unseren (schon in der Printausgabe) erschienen Bericht über die neuerliche Anzeige. Die Kurzfassung: „Die Vorwürfe der Finanzpolizei entbehren jeglicher Grundlage. Es konnte alles restlos aufgeklärt werden. Keine einzige Anzeige nach Sommer 2017 ist wegen Nichttätigkeit der Behörde verjährt". Der Bürgermeister zeigt sich erstaunt über die ergänzende Sachverhaltsdarstellung erneuter Verjährungsfälle der Finanzpolizei an die Staatsanwaltschaft und er bekräftigt: „Im Dezember vergangenen Jahres wurden intensiv, in gemeinsamen Recherchen von Stadt Linz und Finanzpolizei, angeblich strittige Fälle überprüft. Die Prüfung zeigte eindeutig, dass es seit Anfang September 2017 zu keinen weiteren Verjährungen wegen Untätigkeit der Strafbehörde gekommen ist: Alle Anzeigen der Finanzpolizei wurden seither fristgerecht bearbeitet. Die Stadt Linz hat diese Informationen Anfang Dezember an die Finanzpolizei übermittelt.“