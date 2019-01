Lawinengefahr: Mehrere Bahnstrecken sind gesperrt

Das Winterwetter hat am Montag weiterhin Sperren von mehreren Bahnstrecken notwendig gemacht, auch in der Steiermark. So waren wegen Lawinengefahr zwischen Stainach-Irdning und Schladming keine Fahrten möglich. Es gibt einen Schienenersatzverkehr, Fahrgäste müssen aber 120 Minuten mehr einrechnen.