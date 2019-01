Diese lustigen Badeentchen müssen Sie sehen

Schnabel auf: Die gelben Badeentchen sind im Anschwumm und dabei die Weltherrschaft an sich zu reißen. Gut, soweit wollen wir jetzt nicht gehen, aber zumindest feiern sie heute ihren internationalen Ehrentag. Im Gegensatz zu vielen anderen kuriosen Feiertagen gibt es für diesen neben einer historischen Begründung der Datumswahl sogar durchaus eine Berechtigung. Denn die Quitscheente ist zur Kultfigur avanciert und längst kein peinlicher Dekoartikel mehr. Auf nahezu jedem Badewannenrand rund um den Erdball findet man sie - angeblich sogar auf dem der Queen. Natürlich standesgemäß mit Krönchen. Aber auch in Kunst und Kultur ist sie vertreten. So schuf der Niederländer Florentjin Hofman 2009 eine mehrere Meter hohe Ente, die er in zahlreichen Hafenbecken, etwa in São Paulo, Pittsburgh oder Hongkong, über das Wasser treiben ließ.