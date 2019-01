Östberg & Kläbo vor Tour-de-Ski-Finale klar voran!

Die Norweger Ingvild Flugstad Östberg und Johannes Hösflot Kläbo gehen am Sonntag mit einem komfortablen Vorsprung in die Schluss-Etappe der Tour de Ski. Die beiden konnten ihren Zeitbonus am Samstag mit Massenstart-Siegen in Val di Fiemme noch ausbauen. Östberg liegt vor dem abschließenden Berg-Rennen 53,4 Sekunden vor Natalia Neprajewa (RUS), Kläbo gar 1:20,4 Minuten vor Sergej Ustjugow (RUS).