Lindsey Vonn kontert: „Ich bin noch NICHT fertig!“

Zu Vonn schrieb er: „Lange Zeit war es Lindsey Vonn, die die Aufgabe hatte, den Skisport den Amerikanern ins Wohnzimmer zu tragen. Nun ist alles, was der Abfahrt-Olympiasiegerin von 2010 geblieben ist, bis zum Ende der Saison wieder in Form zu kommen und eine schöne Abschiedszeremonie im nächsten Winter in Lake Louise. Ihr Körper ist gebrochen, ihre Legende ist aber unantastbar.“